В Самаре готовят к открытию школу на Пятой просеке

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре. Сейчас здесь уже завершаются работы, осталось завершить отделку и сдать объект. Объект построили в сжатые сроки - специалисты работали по 120-150 человек в смене, даже ночью.

- Мы обратились к людям за поддержкой и люди, понимая, насколько это важный объект для будущего их семей, будущего их детей, поддерживали строителей. И объект построен в срок во многом благодаря этому взаимодействию с жителями. Вот так нужно работать по всем объектам национальных проектов. Муниципальным властям нужно договариваться с людьми, выбирать участки под объекты там, где люди это поддерживают, - рассказал губернатор Дмитрий Азаров.

Корпус для 600 учеников построили за восемь месяцев. И этому способствовала работа губернатора и его команды. Дмитрий Азаров отметил, что на территории региона есть профессиональные строители, а раньше не всегда обращались к ним, приходили подрядчики, к которым годами копились претензии.

- Сейчас мы работаем по-другому: подбираем профессиональные команды. Есть понимание ответственности строительной компании, и конечно, это подкрепляется жесткими требованиями контрактных обязательств, которые мы «зашиваем» в условия этих контрактов, и есть результат, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он также заметил, что сейчас строится второй корпус и работы планируют завершить в 2021 году.