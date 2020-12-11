Пожар произошел в Самаре около площади Революции

Пожар произошел в жилом доме около здания областного суда. Фото - Евгения Носова

Пожар произошел в жилом доме около площади Революции в Самаре, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Как ранее сообщили очевидцы, к дому около здания областного суда прибыло несколько пожарных машин, на месте развернули лестницу. Огня прохожие не видели.

По данным МЧС, вызов поступил в пятницу, 11 декабря, в 18:14, сообщалось о пожаре в доме 58 по улице Куйбышева. На месте выяснилось, что в одной из квартир горят домашние вещи на площади в 20 кв. метров.

Работали 22 человека личного состава и 6 единиц техники. В результате случившегося погибших и пострадавших не было, эвакуировано 2 человека.