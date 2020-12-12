В Самаре водитель без прав на «Ленд Крузере» сбил пешеход на переходе

Вот такие повреждения получила машина Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре водитель без прав сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло в пятницу, 11 декабря в 18:40. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, 32-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, ехал на автомобиле Тойота Ленд Крузер Прадо по проспекту Карла Маркса со стороны ул. Алма-Атинская в направлении ул. Ташкентская. Напротив д.510В по пр. Карла Маркса водитель не пропустил пешехода. В итоге 48 летняя женщина оказался на капоте иномарки.

Известно, что пострадавшая переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщине потребовалась помощь медиков, сейчас ей назначено амбулаторное лечение.