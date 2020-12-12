Стало известно, сколько ресторанов в Самаре закрылись из-за пандемии

С пандемией справились не все рестораны

В Самаре 317 ресторанов и кафе навсегда закрылись из-за того, что не смогли пережить пандемию и связанные с ней трудности. Напомним, что заведениям общепита запретили работать еще весной, а открыться дали только в середине лета. Несколько месяцев вынужденного бездействия многим подорвало бизнес. По данным Ассоциации рестораторов Самары, до печальных коронавирусных событий в городе было 2801 заведение общепита. 1400 смогли перейти на доставку.

- По статистике все потеряли около 80% плановой выручки. 1463 заведения закрылись и 317 уже точно навсегда, - рассказал глава ассоциации Алексей Бобков в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, что сегодня обсуждается дальнейшая судьба ресторанного бизнеса. В Самаре не снижается заболеваемость коронавирусом, поэтому оперативный штаб думает над тем, чтобы запретить новогодние корпоративы. Сами представители ресторанной отрасли говорят, что это станет последним ударом для их бизнеса и они готовы максимально позаботиться о безопасности таких гулянок.