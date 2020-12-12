В Самарской области на трассе М-5 «Урал» столкнулись «Шевроле Ланос» и «Мерседес Бенц»

ДТП произошло в Исаклинском районе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

«Шевроле Ланос» и «Мерседес Бенц» не смогли разъехаться на трассе М-5 «Урал» под Самарой. ДТП произошло в Исаклинском районе в пятницу, 11 декабря в 18:15.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, 63-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Ланос» ехал со стороны Самары в направлении Уфы. На 1158 км. Мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Мерседес Бенц», за рулем которого был 50-летний мужчины.

К сожалению, без пострадавших не обошлось. Помощь медиков понадобилась 42-летнимц пассажиру «Мерседес Бенц». Его доставили в больницу.

Сейчас по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.