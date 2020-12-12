«Несколько этажей почернели»: пожарным пришлось тушить пожар на одной из стройплощадок Самары

Фото группы "Новости Самары - Самара life" (life_samara/vk.com) Фото: СОЦСЕТИ

Неудачным выдался день для строителей многоэтажного дома №82 на ул. Тухачевского. В еще недостроенном помещении второго этажа начался пожар. Густой черный дым поднимался высоко вверх, из-за чего стены и окна на семи последующих этажах покрылись копотью.

На место ЧП оперативно прибыли пожарные, которые приступили к ликвидации возгорания. По данным сотрудников регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило в 13.05.

- Горели строительные материалы – утеплитель. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу вызова - Пожар 1БИС. В 13.33 пожар на площади 100 кв. м. ликвидирован. Погибших и пострадавших нет, эвакуирован 1 человек, - сообщили в ведомстве.

Для тушения привлекались 38 человек, 12 ед. техники, в том числе от МЧС России 29 человек, 8 ед. техники. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.