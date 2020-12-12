В Самаре водитель сбил пешехода, перебегающего дорогу

ДТП в Куйбышевском районе Самары Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Куйбышевском районе Самары отечественная легковушка сбила пешехода. Водитель превысил скорость, а пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, ДТП произошло на улице Пугачевский тракт, в районе дома 61. Примерно в 21:30 10 декабря 29-летний водитель автомобиля Лада Гранта ехал от ул. Саратовский переулок в направлении ул. Ново-Молодежный переулок. Во время движения он допустил наезд на пешехода. Известно, что мужчина переходил дорогу не по переходу, но в непосредственной близости от него. А в действиях водителя полицейские усмотрели признаки нарушения скоростного режима.

Мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. На лобовом стекле автомобиля осталась огромная вмятина.