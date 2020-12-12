В Самарской области родители несколько суток пытаются узнать о судьбе дочери-инвалида

Мама девочки обратилась в полицию с заявлением

Жительница города Октябрьск уже несколько дней пытается найти свою дочь. 26-летняя Виктория Журавлева ушла из дома примерно в 9 утра 8 декабря и до сих пор не вернулась. Известно, что у девушки есть психологическое заболевание, она инвалид 2 группы, нарушена речь. По некоторым данным она может находиться в Самаре.

Девушка была одета в темно-зеленую куртку с капюшоном, розовые полусапожки, черную вязаную шапку и темно-синие джинсы.

С собой у нее был бежевый рюкзак и документы.

На вид Виктории 20-25 лет, рот 160-165 см, волосы светло-русые, прямые, до плеч. Глаза голубые.

Родные просят всех, кому что-либо известно о судьбе Виктории, сообщить эту информацию по телефону 8 (84646)21102.