Появились подробности ДТП с тремя автомобилями в Сызранском районе

Осторожнее на дорогах! Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Еще одно ДТП, в котором пострадали люди, произошло в пятницу, 11 декабря примерно в 20:00 в Сызранском районе.

По данным сотрудников пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 45-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубисси» ехал по трассе М-5 Урал со стороны Самары в направлении Москвы. В районе 875 километра мужчина выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем «Мерседес», которым управлял 59-летний водитель. После столкновения водитель «Мерседеса» потерял управление и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль «ДАФ».

В этой аварии пострадали два человека: водитель «Мицубисси» и водитель «Мерседеса». Их доставили в больницу.