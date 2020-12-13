В Самарской области перевернулся автомобиль. Пострадали маленькие дети

Полиция проводит по факту аварии проверку. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Авария с тремя пострадавшими произошла в Самарской области вечером в субботу 12 декабря. В районе 21:30 на 59 км дороги «Урал - Муханово» перевернулся автомобиль «Лада Ларгус». В больницу отвезли годовалую девочку, пятилетнего мальчика и 33-летнюю женщину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- За рулем автомобиля был 44-летний мужчина. В пути он не справился с управлением и съехал в левый кювет, после чего машина опрокинулась, - говорится в сообщении регионального главка.

Медики госпитализировали пострадавших. Полиция проводит по факту аварии проверку.