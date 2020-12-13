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Спасатели закончили работы в Сокских штольнях в Самаре

Там произошло серьезное задымление, спасатели вывели девять человек
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Всего спасатели заходили в штольни пять раз.

Всего спасатели заходили в штольни пять раз.

Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

В ПСС Самарской области объявили о завершении поисково-спасательных работ в Сокских штольнях в Самаре. Ночью с субботы на воскресенье, с 12 на 13 декабря, там произошло сильное задымление. Спасатели вывели из катакомб девять человек.

- Первый заход поисковиков результатов не дал. В баллонах закончился воздух. В следующий заход отправились три спасателя от ПСО СО, пять человек горно-спасательного отряда. С собой спасатели несли шесть комплектов дыхательных аппаратов. В этот раз поисковикам удалось добраться до намеченной цели. В лагере находилось девять человек туристов, - поделились подробностями в ПСС региона.

Туристы спали, когда их нашли спасатели. Последние разбудили людей, объяснили ситуацию, помогли собрать вещи и показали, как пользоваться воздушными аппаратами для дыхания. Выводили туристов группами.

Всего спасатели заходили в штольни пять раз. К 12:20 незарегистрированных туристов в подземельях не нашли.

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