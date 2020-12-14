Врач из Самары рассказала о самых тяжелых последствиях COVID-19

Последствия коронавируса могут быть тяжелыми

Самарский врач рассказала о тяжелых последствиях коронавирусной инфекции для тех пациентов, кто перенес болезнь. Как отметила терапевт МЛЦ Алена Дикарева, по обращениям она и ее коллеги видят: чаще всего осложнения бьют по почкам, печени и кровеносной системе, нарушая свертываемость крови. Это последствия перенесенной коронавирусной инфекции, которые могут быть очень опасны для людей с хроническими заболеваниями этих систем.

- Последствия гораздо сложнее, чем в случае с гриппом. При этом все индивидуально, кто-то за пару недель восстанавливается, кто-то - в течение нескольких месяцев. В любом случае, медики рекомендуют следить за состоянием своего организма, особенно в первое время и пройти необходимые обследования с акцентом на свои хронические болезни, - рассказала в эфире радио Комсомольская правда Алена Дикарева.

Она также отметила, что, как правило, более тяжелым течение болезни оказывается у пациентов пожилого возраста - старше 65 лет, при этом молодой возраст не дает стопроцентной защиты, особенно если у человека снижен ответ иммунитета.