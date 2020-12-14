«Тимуровец» из Самарской области сходил бабушке за хлебом, а потом вытащил из-под подушки почти половину её пенсии

Мужчина принес бабушке сдачу из магазина, а потом их же и стащил Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Исаклинском районе Самарской области пожилую жительницу обокрал знакомый, которому бабушка доверяла. По словам потерпевшей, к ней в гости пришел 43-летний знакомый, которого она попросила сходить в магазин за продуктами. Бабушка дала мужчине купюру в 5000 рублей. Мужчина вернулся из магазина и отдал женщине сдачу — 4800 рублей. Деньги бабушка спрятала под подушку. На следующий день денег в тайнике женщина не обнаружила.

- Полицейские задержали подозреваемого, а в ходе опроса он признался, что воспользовался моментом, когда хозяйка дома отвлеклась, и вытащил деньги из-под подушки, а после покинул дом, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Группой дознания ОМВД России по Исаклинскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Ранее судимому жителю Самарской области может грозить срок до двух лет в колонии, сейчас мужчина находится под стражей.