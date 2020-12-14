В Самаре снова нашли наибольшее количество зараженных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 декабря 2020 года в Самарской области подтверждено еще 295 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее количество инфицированных достигло отметки в 26 219 человек.

География распространения новой коронавирусной инфекции по Самарской области на 14 декабря выгладит так:

156 в г. Самара, 20 в г. Тольятти, 17 в г. Кинель, 11 в Кинельском районе, 11 в г. Отрадный, 10 в г. Новокуйбышевск, 10 в г. Сызрань, 7 в Кинель-Черкасском районе, 6 в Ставропольском районе, 5 в г. Жигулевск, 5 в Волжском районе, 5 в Красноярском районе, 4 в г. Октябрьск, 4 в г. Чапаевск, 3 в Камышлинском районе, 3 в Пестравском районе, 3 в Большечерниговском районе, 3 в Большеглушицком районе, 2 в Похвистневском районе, 2 в Челно-Вершинском районе, 2 в Шенталинском районе, 2 в Шигонском районе, 1 в Приволжском районе, 1 в Сергиевском, 1 в Сызранском районе, 1 в Хворостянском районе.

244 человека были выявлены в результате обследования с диагнозов внебольничная пневмония и ОРВИ, а остальные 51 житель Самарской области не имели никаких клинических проявлений болезни.

В Самарской области от коронавируса скончалось уже 500 человек. За минувшие сутки скончались еще 4 пациента с подверженным диагнозом коронавирус. Среди которых, трое мужчин 62, 53, 72 лет, один из которых страдал онкологическим заболеванием, а также 59 летняя женщина, у которой не было никаких сопутствующих заболеваний.