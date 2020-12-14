Под Самарой 30-летний мужчина изнасиловал в машине девочку-инвалида, которая просила отвезти ее домой

На злоумышленника возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В обстоятельствах жестокого преступления разбираются самарские правоохранители. 13 декабря следователи возбудили уголовное дело на 30-летнего гражданина Узбекистана, которого подозревают в изнасиловании 15-летней девочки-инвалида.

- Днем 12 декабря на автодороге около выезда из поселка Новоберезовский он в "Хендай Солярисе" своей знакомой изнасиловал семиклассницу, которая страдает аутизмом, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Как установили силовики, потерпевшая возвращалась от бабушки. Она остановила машину злоумышленника и попросила довезти ее до Самары, где несовершеннолетняя проживает.

Сейчас оперативники задержали подозреваемого. Расследование продолжается.