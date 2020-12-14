Самарского школьника подозревают в «минировании» аэропорта «Шереметьево»

Сообщение о взрывчатке с линии 112 перенаправили в дежурную часть полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 13 декабря на номер 112 поступило сообщение о бомбе в аэропорту «Шелеметьево». Эвакуация персонала и посетителей не проводилась, а в новостных лентах прошло сообщение о некой сумке с повышенным радиационным фоном, которая могла стать причиной переполоха.

Между тем, по данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, сообщение о бомбе поступило из Самарской области. С линии 112 его перенаправили в дежурную часть полиции. Силовики через некоторое время определили номер, с которого поступил звонок и заявились к его владелице.

Женщина живет в Шигонском районе, нигде сейчас не работает, имеет судимость за воровство. Появление людей в погонах было для нее большим сюрпризом. Она предположила, что «пошутил» таким образом ее 12-летний сын. Мальчик учится в 6-м классе, но у него есть проблемы с психикой. Предположительно, голос, который сообщил о взрывчатке, был мужским. Действительно ли звонил мальчик, или доступ к телефону имел кто-то еще, сейчас выясняют полицейские. Уголовное дело пока не возбуждали.

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