В Самаре росгвардейцы задержали возможного убийцу

В Самаре задержали возможного убийцу

В Самаре росгвардейцы помогли задержать подозреваемого в тяжелом преступлении в Красноглинском районе. В полицию обратились жители одного из домов, на глазах у которых убили человека. Они рассказали, что ссора случилась в подъезде одного из жилых домов поселка Мехзавод. Мужчины повздорили и 34-летний житель Самары получил колотое ранение от своего неизвестного оппонента. Возможный убийца скрылся, но от правоохранительных органов не ушел.

- Выяснив у очевидцев происшествия, как выглядел нападавший, патрульные приступили к его розыску, - рассказали в Росгвардии.

Патрульные начали поиски и заметили мужчину, внешность которого походила на описание от очевидцев. Экипаж вневедомственной охраны возможного преступника задержал - оказалось, что 34-летний житель города уже был не раз судим. Мужчину передали коллегам из полиции и теперь в отношении него возбуждено уголовное дело.