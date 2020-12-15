Прокуратура начала проверку после смерти мальчика из-за игры в футбол

Ребенок попал в больницу слишком поздно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области начинается масштабная проверка действий персонала образовательного учреждения после гибели 9-летнего мальчика.

По предварительным данным, ребенок умер вечером 11 декабря в больнице Чапаевска. Днем он играл в футбол. Ему случайно попали мячом в голову, от этого он упал. Мальчик также мог удариться при падении головой о скамейку. Как сообщает собственный источник "КП-Самара", вместо того, чтобы вызвать "Скорую помощь", преподаватель отправил его домой. Пока родители поняли, что к чему, пока ребенка довезли до больницы, было уже поздно.

- Какие-либо выводы делать преждевременно, - прокомментировали ситуацию в региональной прокуратуре. - По поручению прокурора Самарской области проводится проверка соблюдения действующего законодательства при организации образовательного процесса. Ход доследственной проверки взял на контроль прокурор Чапаевска.

Также смертью ребенка заинтересовались представители регионального Следственного комитета. Однако сведений о возбуждении уголовного дела по этому поводу пока нет.