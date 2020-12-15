В Самарской области врачам передали 70 новых медицинских машин для помощи жителям отдаленных районов

На новых автомобилях врачи смогут помогать жителям отдаленных районов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал городским и районным больницам региона 70 новых медицинских машин марки "Нива". Эти автомобили предназначены для выездов в отдаленные районы губернии.

Всего до конца года в лечебные учреждения передадут 166 новых автомобилей. Среди них "Нивы" с приемным устройством и носилками и "Гранта" производства АвтоВАЗа, а также "Соболь" производства завода ГАЗ и УАЗ ульяновского автозавода. Из общего количества 31 автомобиль удалось купить за счет экономии на торгах. Кроме того, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в конце сентября поступило 28 новых машин скорой помощи.

"Я очень рад, что сегодня мы передаем 70 новых легендарных автомобилей "Нива", производства нашего АвтоВАЗа. За этот год мы значительно укрепили материально-техническую базу системы здравоохранения в целом, и автопарк. В этом году 166 автомобилей мы передаем поликлиникам, фельдшерско-акушерским пунктам, и очень надеемся, что эти машины облегчат работу врачей", - сказал глава региона.