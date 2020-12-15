В Самаре будут ходить вагоны метро с Ладьей и Волгой

Красивые вагоны начнут перевозить самарцев уже к Новому году Фото: администрация Самары

15 декабря в Самару прибыли 6 обновленных, как внешне, так и внутренне, вагонов метро – 2 головных и 4 промежуточных. Как рассказали в городской администрации, поезд капитально отремонтировали на заводе в Санкт-Петербурге.

Первое, на что обращается внимание - это символичный дизайн, предложенный специалистами муниципального предприятия «Самарский метрополитен». Раньше вагоны метро были раскрашены в бело-голубые прямые полосы, теперь же орнамент явно ассоциируется с волнами Волги и с самарской Ладьей на берегу.

Помимо внешних изменений, капитально отремонтировали и внутренности вагонов в соответствии с современными требованиями и нормами, в том числе в части безопасности.

- Полностью была заменена проводка и остальное оборудование с истекшим сроком службы. С целью обеспечения пожарной безопасности работы выполнялись с применением трудногорючих материалов. В частности, преобразились внутрисалонные элементы – кресла, обшивка. В интерьере теперь все гармонично, - объяснил начальник электродепо «Кировское» МП г. о. Самара «Самарский метрополитен» Дмитрий Андреев.

По словам Дмитрия Андреева, также была смонтирована система видеонаблюдения, которая позволяет контролировать происходящее в вагонах. Также были установлены дополнительные межвагонные предохранительные устройства для предотвращения случаев падения пассажиров между вагонами состава.

К Новому году власти Самары обещают выпустить обновленный поезд на рельсы, чтобы вновь осуществлять перевозку пассажиров, с 16 декабря представители завода изготовителя начнут пуско-наладочные работы.

Помимо обновленного поезда, на вооружении Самарского метрополитена имеется 44 вагона, в период капремонта работа по расписанию была обеспечена в полной мере, поэтому жители Самары не ощутили временного отсутствия подвижного состава.