В Самаре создадут экостандарт для предприятий

Губернатор поддержал идею о создании экостандарта

В Самарской области создадут региональный экологический стандарт для предприятий, которые могут оказывать воздействие на окружающую среду. Такой документ намерены разработать в интересах сохранения экологии города в целом. С инициативой вышел депутат Денис Волков, губернатор Дмитрий Азаров идею поддержал.

Экостандарт - это своеобразный свод правил, которые бизнес обязуется исполнять. Предприятия подписываются под ним добровольно, тем самым показывая свою открытость.

- Я также провел переговоры с представителями профильных вузов, общественниками и другими представителями экспертного экологического сообщества. Они готовы включиться в разработку документа, - подчеркнул Денис Волков.

Дмитрий Азаров отметил важность и значимость этого проекта и подчеркнул, что его радует факт, что флагманы уже готовы к принятию этого документа.

Принятие экостандарта станет серьезным шагом для улучшения экологической обстановки в регионе, в том числе и в автограде. Здесь уже сделано немало: например, недавно в городе начали создавать систему общественного мониторинга, 20 мобильных датчиков купил для общественников Денис Волков лично.

- «Хочу поблагодарить губернатора Дмитрия Азарова за то, что не оставляет без внимания вопросы сохранения окружающей среды Самарской области в целом и Тольятти в частности, - отметил депутат.