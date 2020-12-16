В Самарской области посетителей на фуд-корте в ТЦ будут обслуживать только за столиками

Теперь на фуд-кортах будут обслуживать только за столиками Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области введены новые ограничения из-за коронавируса. Как сказано в постановлении губернатора от 16 декабря, в торговых центрах посетителей на фуд-кортах будут обслуживать только за столиками, а не у касс. Таким образом хотят избежать очередей.

Кроме того, каждый арендатор должен обеспечить отдельные посадочные зоны с расстоянием между ними не менее 1,5 метров.

Также в регионе запретили новогодние корпоративы и ввели новые ограничения для граждан старше 65 лет, которым продлили режим самоизоляции.

В регионе впервые с начала пандемии зарегистрировали более 300 заразившихся за сутки, всего заболели 26 816 человек.