В магазины Самарской области будут пускать меньше людей из-за коронавируса

На торговых площадях увеличивают дистанцию между посетителями Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области в магазинах увеличивают дистанцию между посетителями для профилактики коронавируса в период пандемии. В соответствии с постановлением губернатора от 16 декабря, на одного покупателя теперь должно приходиться не менее 4 кв. метров от площади торгового зала.

Помимо этого, введены и другие ограничения. Так, на фуд-кортах теперь будут обслуживать посетителей только за столиками, а запрет на посещение торговых центров для подростков продлили до 17 января.

По последним данным, в Самарской области коронавирусом с начала пандемии заразились 26 816 человек, впервые за сутки выявлено более трехсот новых случаев.