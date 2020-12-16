Машину занесло под фуру: под Самарой в ДТП погибли девушка и маленький мальчик

Двое погибли, двое в больнице. Сотрудники полиции устанавливают личности и детали ДТП на Самарской обводной Фото: ГУ МВД по Самарской области

16 декабря, на Самарской обводной дороге произошло смертельное ДТП, которое унесло жизни молодой девушки и ребенка, а также в больницу отправлены водитель и несовершеннолетний пассажир.

- Женщина за рулем Renault Logan, на 45 км Самарской обводной дороги, не справилась с управлением на скользкой трассе и автомобиль занесло под встречный большегруз DAF, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии, погибли пассажирка и несовершеннолетний мальчик из легкового автомобиля. Водитель – женщина и еще одна несовершеннолетняя девочка из Renault Logan были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту дорожного происшествия ведется проверка, личности погибших и пострадавших устанавливают правоохранители.