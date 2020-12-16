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Инвалид по зрению из Безенчука выкладывала в сеть откровенные видео со своей маленькой дочкой

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, подозреваемая задержана
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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По факту случившегося возбуждено уголовное дело

По факту случившегося возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 15 декабря возбудили уголовное дело на 32-летнюю жительницу поселка Безенчук. Женщину - инвалида 3 группы по зрению - подозревают в преступлениях против своей дочери.

- Установлено, что она с января 2006 года и как минимум до января 2011 года снимала свою малолетнюю дочь, родившуюся как раз в 2006-м, на видео в обнаженном виде. Записи эти она выкладывала в интернет, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

На подозреваемую возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ - иные действия сексуального характера. Сейчас она задержана и дает показания. Разбирательства продолжаются.

Криминал