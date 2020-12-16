Инвалид по зрению из Безенчука выкладывала в сеть откровенные видео со своей маленькой дочкой

По факту случившегося возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 15 декабря возбудили уголовное дело на 32-летнюю жительницу поселка Безенчук. Женщину - инвалида 3 группы по зрению - подозревают в преступлениях против своей дочери.

- Установлено, что она с января 2006 года и как минимум до января 2011 года снимала свою малолетнюю дочь, родившуюся как раз в 2006-м, на видео в обнаженном виде. Записи эти она выкладывала в интернет, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

На подозреваемую возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ - иные действия сексуального характера. Сейчас она задержана и дает показания. Разбирательства продолжаются.