На «Самара Арене» появится 10-метровый космонавт и 25-метровая ёлка

Стадион "Самара Алена" в Новый год станет по-настоящему космическим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на то, что в этом году в Самаре не будут проводиться массовые мероприятия и новогодние представления, никто не запрещал посещать общественные места, которые украшаются новогодними праздничными иллюминациями. Поэтому основными центрами притяжения станут парки, где будут залиты катки, установлены горки и новогодние ели, организован прокат зимнего инвентаря, проложены лыжные маршруты.

Одним из таких центров притяжения в Самаре станет «Самара Арена», где также будут размещены новогодние украшения и установлена праздничная ёлка.

- В преддверии 60-летия со дня первого полёта человека в космос разработана концепция создания космической аллеи около стадиона, - рассказал директор ГАУ СО «Самара Арена» Виталий Иванов.

По словам Виталия Иванова, уже в конце декабря Последняя миля на «Самара Арене» станет огромной музейно-выставочной зоной с арт-объектами космической тематики и интерактивной площадкой. А перед «Космоаллеей» появится 10-метровая фигура космонавта.

Помимо этого продолжит свою работу инклюзивный парк, где зальют каток. Также на территории стадиона готовят еще 2 бесплатных катка – на тренировочной площадке «Восход» и со стороны 7-го проезда в периметре «Самара Арена». Рядом будут располагаться пункты питания и прокат спортивного инвентаря. Планируется установить две детские горки для катания на ватрушках и ледянках.

- Территорию у стадиона украсит праздничная иллюминация, а на Последней миле «вырастет» 25-метровая ёлка. В настоящее время работы по оформлению и благоустройству территории ведутся полным ходом, - отметил директор «Самара Арена» Виталий Иванов.

Стоит отметить, что в этом году, в связи с введенными ограничительными мерами, на территории «Самара Арена» не будут работать Дом снегурочки и тёплые комнаты, также не будут проводиться концерты с участием артистов.