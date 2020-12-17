Тольяттинский «Акрон» подписал украинского защитника Дмитрия Литвина

Литвин стал четвертым иностранцем в команде. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Футбольный клуб «Акрон» объявил о подписании очередного легионера. Тольяттинскую команду пополнил 24-летний центральный защитник Дмитрий Литвин. За «Акрон» он будет играть под третьим номером.

- 24-летний центрдеф Дмитрий Литвин является воспитанником киевского «Динамо». Свои первые профессиональные шаги игрок делал на родине в рядах второй команды харьковского «Металлиста». С 2015 по 2017 годы Литвин отправился в зарубежную командировку в Португалию, где играл за «Авеш», «Фафе» и «Реал» из Кулеша. С 2018 года защитник выступал на Украине в Премьер-лиге в составе луганской «Зари» и донецкого «Олимпика», - рассказали в пресс-службе «Акрона».

Также у защитника есть один матч за сборную Украины до 21 года.

Напомним, это четвертый легионер в составе «Акрона». До этого тольяттинскую команду пополнили македонец Север Эмини, аргентинец Херман Феррейра и бразилец Маркс Ленин. Однако два последних пока за команду так и не дебютировали.

По правилам ФНЛ, в одной команде не может быть больше четырех иностранцев.