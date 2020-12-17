Стало известно, как дистанционное обучение повлияло на успеваемость школьников в Самарской области

Далеко не все ученики и их родители в восторге от дистанционного обучения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты правового управления Самарской губернской думы проанализировали официальные данные минобразования региона о внедрении дистанционного обучения и пришли к неожиданным выводам. О них рассказали журналисту «КП-Самара».

Специалисты изучили данные о количестве полученных аттестатов о среднем общем образовании и выяснили, что на конец учебного года в области их получили 14 192 ребят - 99,4% от общего числа одиннадцатиклассников. При этом медали «За особые успехи в учении» в 2020 году получили 2094 человека (в 2019 году – 1753). В Самаре процент выпускников, допущенных до итоговой аттестации, в 2020 году повысился с 98,2 до 98,7%. Всего по области аттестаты не смогли получить всего 1,3% ребят – в 2019 году таких было 1,7%.

- Показателями качества образования является наличие 100-балльников по ЕГЭ и медалистов, уверяют эксперты. - В 2020 году в Самаре 70 выпускников общеобразовательных организаций получили 72 «стобальных» результата, из них два выпускника получили наивысший балл по двум предметам.

В целом по итогам проведения ЕГЭ в регионе снизилось число ребят, которые не смогли преодолеть минимальный порог по русскому языку, информатике и ИКТ, английскому, французскому языку, литературе. В то же время увеличилось число выпускников, не преодолевших минимальный порог по ряду предметов.

Что касается Самары, то средний балл по многим предметам в школах снизился, хотя и остался выше (кроме литературы) регионального среднего балла. Однако средний балл по информатике и ИКТ, географии, французскому языку, обществознанию порадовал – он повысился и сейчас выше среднего регионального балла.

Стали известны и данные по выпускникам 9-х классов. До ГИА оказались допущены 98,7% ребят – это больше, чем в прошлом году. Все они получили аттестаты, 6,7% - с отличием. Это меньше, чем в прошлые годы.

Тем не менее, эксперты сделали вывод о том, что переход на дистанционку в Самарскоей области практически не повлиял на результаты обучения.

- В целом все программы учебного плана пройдены, успеваемость обучающихся сохранилась на прежнем уровне, - уверяют эксперты.