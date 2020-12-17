В Самаре за мошенничество судят экс-директора лицея "Престиж"

Сейчас в этом деле разбирается Советский районный суд Самары Фото: Александра БУДАЕВА

В Самаре начали судить бывшего руководителя лицея "Престиж" Вячеслава Косарева, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, нарушение в 2018 году выявила прокуратура: в образовательном учреждении был создан некий благотворительный фонд, куда родители вносили деньги, а вот отчетных документов, по данным надзорного ведомства, о тратах этих денег не нашлось.

Уголовное дело возбудили в отношении руководства лицея, этим летом под суд отдали бывшего директора учреждения Вячеслава Косарева:

- По версии следствия, он предлагал родителям учеников вносить добровольные пожертвования на нужды лицея, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в региональном Следственном комитете. - С 2014 по 2015 гг 43 человека внесли туда 1,47 млн рублей. Однако деньги обвиняемый обратил в свою пользу, а не на нужды лицея.

Действительно ли это так, сейчас разбирается Советский районный суд. Санкции статьи, по которой Косареву предъявлено обвинение, предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Хочешь учиться – плати»: в Самаре возбудили уголовное дело по факту поборов в лицее «Престиж»

По некоторым данным, родители платили за возможность учиться в школе с 2014 года (подробности)