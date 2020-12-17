Дмитрий Азаров пообещал отработать все вопросы президенту от жителей региона

Самарский губернатор отработает все вопросы, которые жители региона приготовили президенту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал отработать все вопросы, которые жители региона приготовили для президента страны Владимира Путина. Об этом глава региона заявил во время своего видеообращения в четверг, 17 декабря.

Президент в четверг провел свою традиционную пресс-конференцию. Обратиться к главе государства могли не только журналисты, но и любой желающий, отправив свой вопрос через специальный сайт или мобильное приложение.

Во время пресс-конференции вопросов от Самарской области не прозвучало, однако Дмитрий Азаров заверил, что отработает все обращения от граждан, которые поступали президенту.

«Жители региона поставили много задач перед властью. Мы внимательно проанализируем все посылы президента и обращения, которые ему поступили. Каждое обращение будет отработано. Я продолжу личный прием граждан, в ходе которого мы те вопросы, которые сегодня могли бы прозвучать, отработаем», - сказал Азаров.