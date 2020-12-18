Со следующего года асфальт в Самаре будут укладывать с учетом стойкости к колееобразованию

Новое оборудование позволит определить, насколько асфальт будет подвержен образованию колеи через некоторое время

В Самарской области качеству ремонта дорог уделяется большое внимание. Так, на 2021 год запланированы работы на 308,5 км автодорог региона, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В этом году требования к качеству асфальтированных автомобильных дорог изменилось, по новому ГОСТу асфальтобетонные смеси должны отвечать как погодным условиям региона, где они применяются, так и проектной нагрузке дороги.

- Основная проблема наших дорог – это колейность. В 2020 году в силу вступили новые ГОСТы, на основании введенных стандартов разрабатываются новые методики подборов, производятся новые смеси. Старый ГОСТ не регламентировал показатель колейности. Теперь это одно из основных условий по допуску асфальтобетонной смеси к устройству дорожной одежды, - разъяснила начальник лаборатории АБЗ-1, Светлана Курносова.

В этом году в лаборатории АБЗ-1 приобрели универсальную установку, которая позволяет определить стойкость к колееобразованию, путем прокатывания нагруженного колеса. С помощью этой установки, в режиме реального времени, проводится исследование образцов асфальта, который впоследствии будет уложен на региональные трассы.