В Самаре продолжают учить муниципальных депутатов

Начала работу школа муниципального депутата

В Самарской области продолжаются занятия "Школы муниципального депутата". Одно из первых занятий по-своему уникальное: в режиме онлайн лекцию слушают самарские студенты московских вузов.

Проект "ШМД" уже включен в план работы Молодежного совета при полпредстве Губернатора Самарской области, а Максим Кануев избран председателем постоянной комиссии по развитию местного самоуправления.

- Уверен, что дальнейшее масштабирование проекта на федеральном уровне в целом позитивно скажется на развитии избирательной системы и местного самоуправления в России, - поделился своими ожиданиями от проекта Член бюро Молодежного совета при Полномочном представительстве Самарской области Александр Качалов.

А руководитель регионального исполкома партии Единая Россия Дмитрий Холин заметил, что у успешных выпускников школы хорошие шансы участвовать в выборных процессах в самое ближайшее время.

Выпуск «Школы муниципального депутата» запланирован на июнь 2021 года.