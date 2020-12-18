Мерседес не пропустил рейсовый автобус на трассе под Самарой: легковушка загорелась и водитель погиб

Иномарка выгорела полностью Фото: ГУ МВД по Самарской области

В пятницу, 18 декабря, около половины 9 утра на трассе Самара-Оренбург произошло смертельное ДТП с участием иномарки и рейсового автобуса. По предварительным данным, водитель на автомобиле Мерседес не пропустил рейсовый автобус на пересечении улицы Новосельская и Уральского шоссе.

От удара легковой автомобиль отбросило в кювет, где он загорелся. В это время в салоне автомобиля находился водитель, его личность сейчас устанавливают сотрудники следственного комитета.

В рейсовом автобусе в момент аварии находилось 8 человек, информации о их состоянии нет. Сотрудники ГУ МВД по Самарской области проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.