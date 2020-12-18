В Самаре на Ракитовском шоссе сбили пешехода, который пытался перебежать дорогу в неположенном месте

Удар был настолько сильным, что у кроссовера "повело" капот Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 17 декабря, в 19:10 на Ракитовском шоссе был сбит пешеход. По данным ГУ МВД по Самарской области, мужчина пытался перейти оживленную дорогу в неустановленном для перехода месте.

К слову, освещения на данном участке дороги нет, вероятно, что водитель 1974 года рождения на автомобиле «Рено» не увидел мужчину на дороге.

Как сообщили полицейские, пешеход получил некоторые травмы и был госпитализирован в городскую больницу. По факту ДТП с пешеходом проводится проверка.