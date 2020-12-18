Самарские таможенники обнаружили у перевозчика более 1 миллиона контрафактных сладостей

Таможенники обнаружили продукцию, маркированную товарными знаками LOL, Love is, Barbiе, Kinder Joy, «Маша и Медведь», My Little Pony

Мобильная группа Самарской таможни пресекла транспортировку по территории Российской Федерации более 1 миллиона контрафактных кондитерских изделий. По данным ФТС по Самарской области, грузовой автомобиль следовал из Казахстана в Краснодар, согласно документам, в грузовом отсеке перевозились кондитерские изделия.

- В ходе досмотра таможенники обнаружили продукцию, маркированную товарными знаками LOL, Love is, Barbiе, Kinder Joy, «Маша и Медведь», My Little Pony. Разрешения правообладателей на ввоз таких товаров у водителя отсутствовали, - рассказали в пресс-службе Самарской таможни.

Как сообщили в ведомстве, ряд правообладателей подтвердили незаконность ввоза продукции на территорию страны. Ущерб составил порядка трех миллионов рублей. Заявления от правообладателей продолжают поступать.