В Самарской области при столкновении двух легковых автомобилей и КАМАЗа погиб водитель «Лада Гранта»

Такси сильно деформировалось, водителя зажало в салоне Фото: ПСС СО

Этим утром, 18 декабря, около половины 9 утра, в районе села Печерское Сызранского района произошло ДТП с участием трех автомобилей – двух легковых «Киа» и «Лада Гранта» и большегруза КАМАЗ. К месту происшествия выезжали спасатели областной поисково-спасательной службы.

- В результате столкновения погиб водитель автомобиля «Лада Гранта». Переднюю часть автомобиля сильно деформировалась, поэтому спасателям, для извлечения погибшего, пришлось использовать гидравлический инструмент, - рассказали в пресс-службе ПСС Самарской области.

По данным ПСС, не исключено, что авария могла произойти из-за сложных погодных условий, однако причину установят сотрудники ДПС.