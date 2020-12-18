В Самарской области 33-летний мужчина с балкона показывал маленьким девочкам свой половой орган

Расследование сейчас продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители разбираются в преступлениях 33-летнего Сергея П. из Отрадного. Мужчину подозревают в целой серии преступлений сексуального характера. Накануне на него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.

- Установлено, что 1 и 29 мая этого года он с балкона своей квартиры на улице Отрадной демонстрировал половой орган детям, которым нет и 12 лет, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

В списке потерпевших сразу 4 девочки. Самой младшей из них 7 лет, самой старшей - 9. Три ребенка учатся в школе, еще одна пострадавшая является воспитанницей детского сада.

Сейчас расследование преступление продолжается. Злоумышленник арестован.