31 декабря в Самаре рекомендовали сделать выходным днем

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рекомендовал работодателям региона сделать 31 декабря выходным днем для горожан и жителей губернии.

- В каждой компании должны сами решить, что делать, в зависимочти от своего рабочего графика, но мы рекомендовали сделать этот день выходным. Нужно уже, чтобы было новогоднее настроение, чтобв веселье было, - подчеркнул губернатор в своем инстаграме.

Особенно губернатор рекомендовал работодателям подумать о том, чтобы сделать этот день выходным для представительниц прекрасного пола.

- Наши женщины много сил прикладывают, чтобы приготовить ужин, украсить дом. Давайте дадим им время на себя, поможем им стать прекраснее, - призвал Дмитрий Азаров.