Под Самарой отечественную легковушку занесло под КАМАЗ, водитель скончался до приезда медиков

Вазовскую легковушку замяло под КАМАЗом Фото: ГУ МВД по Самарской области

Около половины 9 утра, 18 декабря, в Кинельском районе Самарской области произошло ДТП, которое унесло жизнь 68-летнего водителя отечественной «семёрки». По данным ГУ МВД по Самарской области, пожилой водитель не справился с управлением в условиях снегопада и попал под движущийся большегруз.

- Водители ВАЗ-21074 двигался по трассе М-5 в сторону Оренбурга, автомобиль заехал на заснеженную обочину, после чего машину занесло под КАМАЗ в составе с прицепом Нефаз, - сообщили в ГУ МВД.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП, в результате которой будет вынесено процессуальное решение.