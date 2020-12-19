На «Норде» в Самаре сбили пожилую женщину, спешившую на трамвай

По данным полицейских, пешеход получил незначительные ушибы Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сегодня утром, 19 декабря, на 22 Партсъезде под колеса автомобиля попала пожилая женщина. По данным сотрудников ГУ МВД по Самарской области, женщина спешила перейти дорогу от рынка «Норд».

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. По предварительным данным, пожилая женщина получила ушибы, когда её грузили в машину скорой помощи, она была в сознании.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Полицейским предстоит разобраться во всех деталях дорожного происшествия, после чего будет вынесено процессуальное решение.