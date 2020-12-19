В Самаре наградили за отвагу 13-летнего подростка, который не дал пьяному мужчине увести к себе домой маленькую девочку

Егор Бирюков проявил отвагу и не дал случиться страшному Фото: СУ СКР по Самарской области

Подростку из Самары вручили благодарственное письмо за проявленные самоотверженность и храбрость от имени руководителя следственного управления по Самарской области Самодайкина В.В.

23 июля этого года 13-летний Егор Бирюков стал очевидцем того, как мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, увел к себе домой маленькую 4-летнюю девочку. Егор не растерялся и немедленно сообщил родным девочки о происшествии, благодаря чему ребенок в кратчайшее время был освобожден и не пострадал.

- Егор Бирюков, несмотря на юный возраст, не испугался и оперативно отреагировал на противоправные действия, тем самым предотвратив возможное совершение иных преступлений в отношении малолетнего ребенка, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

На данный момент расследование уголовного дела по факту хищения маленькой девочки в Самаре завершено.