Стало известно, какие дороги в Самаре будут отремонтированы в новом 2021 году

В Самаре в 2021 году обновят 48 километров дорог Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», обновят 32 дорожных объекта, что составляет примерно 48 километров. Об этом сообщили в администрации городского округа Самара.

- При формировании плана работ учитывалось несколько параметров. В первую очередь руководствовались мнением жителей, общественных организаций и предписаниями ГИБДД. Также при определении участков ремонта 2021 года исходили из интенсивности движения по ним общественного транспорта и личного транспорта горожан, - отметили в администрации города.

Общее финансирование из средств нацпроекта составляет 1,1 миллиард рублей. На эти средства планируется отремонтировать «картами» 38,99 километров самарских дорог на следующих участках:

- ремонт 7 участков с использованием щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей на общей протяженности 15,92 км, а именно Южное шоссе от ул. Уральской до моста «Южный», ул. Аэродромная от дома № 13 по ул. Дзержинского до дома № 265 по ул. Промышленности, ул. Партизанская от дома № 190 по ул. Промышленности до дома № 227в по ул. Тухачевского, Проезд 9 Мая от дома № 153 по ул. Гагарина до дома № 4 по Проезду 9 Мая, ул. Вольская от дома № 33 по ул. XXII Партсъезда до дома № 50 по ул. Каховской; ул. Самарская от ул. Некрасовской до ул. Красноармейской, ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Некрасовской);

- ремонт 18 участков автомобильных дорог с использованием асфальтобетонной смеси на общей протяженности 23,07 км, а именно ул. Владимирская от дома № 3 по ул. Мичурина до дома № 51а по ул. Владимирской, ул. Промышленности от дома № 1 по ул. Промышленности до дома № 165 по ул. Гагарина (с учетом ремонта тротуаров), ул. Гагарина от ул. XXII Партсъезда до ул. Промышленности, ул. 7-ая просека от дома № 34 по ул. Солнечной до дома № 1 по ул. 7-ая просека, ул. Мяги от дома № 82 по ул. Партизанской до дома № 33 по ул. Гагарина, ул. А. Платонова от дома № 207 по ул. Ново-Садовой до дома № 76 по ул. Кольцевой, ул. Авиационная от дома № 1а по ул. Авиационной до дома № 212а по ул. Клинической, Ракитовское шоссе от дома № 24Б по Ракитовскому шоссе до Московского шоссе, ул. 1-ая просека от ул. Ново-Садовой до дома № 2 по ул. 1-ая просека, ул. Саранская, ул. 5-ая просека от ул. 6-ая просека до ул. Советской Армии, ул. Съездовская от ул. Саранской (дом № 20) до ул. Авроры (дом № 146г), Колодезный пер. от пер. Футболистов (дом № 20) до ул. Карбышева (дом № 11), ул. Энтузиастов от ул. Аэродромной (дом № 72а) до ул. Гагарина (дом № 95), ул. Кишиневская от ул. Калинина до пер. Молодежного, ул. Хасановская от Долотного пер. до ул. Камышинской, ул. 40 лет Пионерии от ул. Грозненской до ул. Молдавской, ул. Транзитная от Аэропортовского шоссе до ул. Чекистов).

Помимо этого в следующем году планируется продолжить двухлетние контракты на комплексный ремонт на 5,5 километрах автодорог. К Ним относятся, ремонт на ул. Арцыбушевская и на ул. Ленинская.

В 2021 году завершатся работы и введутся в эксплуатацию следующие объекты протяженностью 2,79 километров в Самаре:

- пр. Кирова от дома № 113 стр. 1 по ул. Победы до дома № 40 по Заводскому шоссе;

- ул. Луначарского от ул. Ново-Садовой до Автобусного проезда (автопроезд к Третьяковской галерее);

- пр. Масленникова от дома № 149 по ул. Ново-Садовой до дома № 15 по пр. Масленникова ( дорого к Третьяковской галерее).

Кроме того, в следующем году планируется капитально отремонтировать 5-ю просеку от дома № 274 по ул. Советской Армии до стр. № 129 по ул. 5-ая просека, а также ул. Егорова от дома № 4 по ул. Егорова до дома № 22 по ул. Егорова.