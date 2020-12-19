Житель Самарской области угнал машину соседки, чтобы съездить по делам в город

Угонщику светит до 5 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась жительница Хворостянского района Самарской области с заявлением об угоне её автомобиля. Как выяснилось, из гаража в селе Романовка был угнан автомобиль ВАЗ-21053, принадлежавший заявительнице.

- Сотрудники полиции Хворостянского района установили, что к угону может быть причастен местный житель 1979 года рождения, который накануне намеревался выехать в Самару, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Позднее автомобиль потерпевшей был найден на оной из улиц областного центра. Подозреваемого задержали и доставили отделение полиции для дальнейшего разбирательства, а транспортное средство было эвакуировано на специализированную стоянку.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Злоумышленнику может грозить до 5 лет лишения свободы по данной статье.