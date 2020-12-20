Неправильно припаркованная машина может стоить владельцу немало денег

Тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей в Самаре и Самарской области вырастут с 1 января 2021 года. Соответствующий приказ появился на официальном портале правительства. Цены вырастут на 3,5% и в областной столице, и по области.

Владельцу эвакуированного автомобиля в Самаре придется заплатить 1968 рублей (вместо 1900 как было ранее) за вывоз авто. Также раскошелиться придется, чтобы оплатить услуги хранения. В Самаре за первые пять часов придется заплатить 6, 12, 24 или 37 рубля в зависимости от категории транспортного средства. И 16, 33, 66 или 99 в последующие часы, с шестого часа хранения.

Такие же тарифы на хранение предусмотрены в других муниципальных районах. А вот за эвакуацию жители региона заплатят меньше: 1802 рубля вместо 1740, как это было ранее.

Полный текст приказа и всех тарифов ищите на официально сайте.