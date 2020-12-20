Застройщику не разрешили возводить 16-этажки рядом с памятниками архитектуры в Самаре

Судьи не увидели оснований для пересмотра дела в порядке надзора

Судья Верховного суда РФ отказала застройщику Контраст Плюс в передаче надзорной жлобы для рассмотрения в президиуме ВС. Напомним, что застройщик еще в 2018 году остался недоволен решением минстроя региона, который не выдал разрешительную документацию на строительство высоток в квартале улиц Молодогвардейская, Пионерская и Венцека. Рядом с площадкой, предполагаемой к застройке, находятся сразу несколько памятников архитектуры, а поданная к рассмотрению документация не соответствовала охранным нормам.

В Верховный суд компания обратилась с требованием признать отказ в выдаче разрешения на строительство незаконным. С тех прошло уже несколько судебных заседаний. На нескольких из них было принято решение об удовлетворении требований истца, но большинство судов оставили решение минстроя в силе.

Однако в Верховном суде одобрили выводы суда первой инстанции о несоответствие строительных документов требованиям охраны памятников архитектуры. Оснований для пересмотра дела в порядке надзора Верховный судья не нашел