12-летняя певица из Самарской области спела дуэтом с Димой Биланом

Юная певица из Кинель-Черкасс стала участницей проекта "Синяя птица"

12-летняя певица из Кинель-Черкасского района Самарской области Юля Гаврилова спела дуэтом с Димой Биланом. Школьница стала участницей шоу "Синяя птица" на канале Россия. К выступлению вместе с преподавателем девушка подготовила песню на албанском языке. Жюри восхитились сильным голосом юной сельчанки.

- Мне интересно, почему ты выбрала такую песню? Было видно, как ты проникновенно пела, как удалось так все это пережить? - спросил у нее Дима Билан, который был одним из членов жюри.

Девушка объяснила, что всегда разбирает текст с преподавательницей. А эта композиция о личном - а оно у каждого свое. "Случайным" испытанием для Юли Гавриловой стало исполнение песни "Мир без любимого". Девушка спела так, что на зеленую кнопку нажали все. А Дима Билан не выдержал и выбежал на сцену, чтобы спеть вместе с Юлей.

- Тебе понравилось? - спросила у исполнительницы ведущая Дарья Златопольская.

- Конечно. Это просто мечта сбылась, - не скрыла восторга Юля.

У Юли еще есть шанс попасть в финал "Синей птицы" - если именно за нее проголосовали большинство зрителей. Итоги станут известны через неделю