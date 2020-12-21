В Самарской области ожидается до -17 градусов мороза

В Самаре сейчас аномально холодно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 21 декабря, в Самарской области ожидается до -17 градусов. Об этом сообщают в Приволжском УГМС.

В регионе сохраняется морозная погода, которая формируется под влиянием холодного антициклона. Ранее было объявлено штормовое предупреждение, в период с 20 по 24 декабря в Самарской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 9 и более градусов.

В ближайшие дни ожидается до -15 градусов мороза, в ночное время будет до -22, местами по области температура опустится до -27 градусов. Осадков не ожидается, на дорогах местами гололедица.