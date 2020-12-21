Больше всего новых заболевших находят в областной столице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки больше всего новых случаев заражения коронавирусом в Самарской области зарегистрировано в областной столице, где 184 заболевших. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе.

В остальных городах и регионах области значительно меньше новых случаев. Не считая Самары, больше всего заболевших в Тольятти (29) и Новокуйбышевске (12). Всего в регионе 305 новых случаев, всего заразились 28 335 человек.

Выздоровели 288 человек, всего коронавирус вылечили 26 102 человека. Смертельных случаев не зафиксировано, с начала пандемии умерли 540 человек.

Чтобы не допустить распространения коронавируса, глава региона призвал заботиться о земляках старшего поколения. Принято решение не блокировать соцкарты для проезда в общественном транспорте на время режима самоизоляции.