АвтоВАЗ представил «Ладу Ниву» в обновленном дизайне

"Ниве" обновили дизайн

АвтоВАЗ представил «Ладу Ниву» с новым дизайном в версии Off-road. У автомобиля появились новый капот с выраженными выштамповками, фары и крупноячеистая решетка радиатора. Сзади появились обновленные фонари и рельефный бампер. По бокам установили молдинги и накладки на колесных арках, призванные подчеркнуть внедорожные качества модели.

Первая обновленная «Нива» выпущена в исполнении Off-road, которое отличается штатным шноркелем, внедорожными шинами и обвеса из некрашенного пластика.

Ранее автомобиль продавался под брендом Chevrolet на заводе совместного предприятия (СП) GM-АвтоВАЗ. В прошлом году тольяттинский производитель выкупил акции СП и получил права на название Niva. Модель производится на том же заводе, который теперь называется Lada Запад Тольятти.

Выпускающийся на СП внедорожник был представлен в 2000 году как вариант замены старой «Нивы», известной с 1977 года, сейчас выпускающейся под названием Lada 4x4. В итоге оба внедорожника до сих пор производятся параллельно.

О старте продаже модели пока не объявлено.