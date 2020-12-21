Стало известно, где в Самаре будут платные парковки, и во сколько это обойдётся автомобилистам

Сейчас оставить машину на улицах Самары можно бесплатно, а в следующем году придется заплатить за место Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже с 1 января 2021 года в Самаре будут действовать новые тарифы на размещение автомобилей на платных парковках города. Теперь автолюбителям Самары придется платить за место вдоль городских улиц, где сейчас можно оставить машину совершенно бесплатно. Нахождение автомобиля на парковочном месте будет стоить от 45 до 65 рублей в час, с условием загруженности участка улицы в Самаре.

В администрации Самары также установили время работы платных парковок – с 8 утра до 8 часов вечера, за исключением выходных и праздничных дней.

Публикуем список платных парковок в Самаре и стоимость одного часа пребывания автомобиля на парковочном месте.